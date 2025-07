Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Vorfahrt nicht beachtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots)

Beim Zusammenstoß eines Mitsubishis mit einem Peugeot ist am Dienstag (15.07.2025) in der Helfferichstraße ein Schaden von rund 15.000 Euro entstanden. Ein 69 Jahre alter Mann fuhr gegen 14.25 Uhr mit seinem Mitsubishi in der Helfferichstraße Richtung Eduard-Pfeiffer-Straße. An der Einmündung der Ludwig-Hofer-Straße missachtete er, ersten Ermittlungen zufolge, die Vorfahrt der 85-Jährigen, die von der Ludwig-Hofer-Straße in die Helfferichstraße abbiegen wollte. Durch den Aufprall zog sich die Frau leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte kümmerten sich um die 85-Jährige und brachten sie vorsorglich in ein Krankenhaus. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

