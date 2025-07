Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Gemeinsam für Verkehrssicherheit: Aktion des Polizeipräsidiums Stuttgart und des ADAC Württemberg am 17. Juli auf dem Schlossplatz

Stuttgart

Auf einer Aktionsfläche auf dem Schlossplatz wird das Polizeipräsidium Stuttgart am Donnerstag (17.07.2025) mit vielen Mitmachaktionen rund um das Thema Verkehrssicherheit informieren. Gemeinsam mit dem ADAC Württemberg ist die Veranstaltung Teil der landesweiten Aktionswoche zur Verkehrssicherheit von GIB ACHT IM VERKEHR. Der diesjährige Schwerpunkt "Kinder im Straßenverkehr" stellt die Sicherheit der jüngsten Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer in den Mittelpunkt. Am Fahnenrondell gegenüber dem Königsbau ist das Referat Prävention von 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr vor Ort. Die Besucherinnen und Besucher erwartet ein abwechslungsreiches und anschauliches Programm: Der ADAC Prüftruck verdeutlicht die Gefahren des "Toten Winkels", ein Infostand erklärt die Bedeutung des Fahrradhelms und beim interaktiven Kriminalfall "Tatort Zebrastreifen" wird eine Verkehrssituation gemeinsam analysiert. Zudem können Interessierte beim Parklücken-Test ihr Gefühl für Abstände testen und auf dem Gurtschlitten die Wirkung des Sicherheitsgurts erleben. Das Polizeipräsidium Stuttgart lädt Kinder und Erwachsene herzlich ein, die Angebote am Stand zu nutzen und mit den Kolleginnen und Kollegen des Referats Prävention sowie den Expertinnen und Experten des ADAC ins Gespräch zu kommen. Die Aktionswoche zur Verkehrssicherheit findet in diesem Jahr vom 12. bis 20. Juli statt. Ziel der Initiative ist es, gefährliche Situationen im Straßenverkehr stärker ins Bewusstsein zu rücken und die Sicherheit, insbesondere von Kindern, zu erhöhen - ob als Fußgänger, Radfahrer oder Mitfahrer im Auto. Sie ist ein wichtiger Bestandteil der Verkehrssicherheitsarbeit in Baden-Württemberg und unterstützt das gemeinsame Ziel: Vision Zero - keine Verkehrstoten und Schwerverletzten auf unseren Straßen.

