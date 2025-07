Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Empfindlicher Schlag gegen die organisierte Betäubungsmittelkriminalität - Mehrere Rauschgifthändler festgenommen

Stuttgart/Baden-Württemberg/Bayern/Hessen (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwoch (16.07.2025) 15 Männer und eine Frau, im Alter von 28 bis 53 Jahren festgenommen, die im Verdacht stehen, bandenmäßig unerlaubten Handel mit Betäubungsmittel in nicht geringer Menge betrieben zu haben. Hintergrund der polizeilichen Ermittlungen ist ein seit Jahren andauernder Handel mit Kokain, Marihuana und Haschisch im zweistelligen Kilobereich. Die Beamten durchsuchten insgesamt 24 Objekte in Stuttgart, Wendlingen, Waiblingen, Fellbach, Ludwigsburg, Asperg, Vaihingen/Enz, Gärtringen, Meßkirch sowie in München und in Frankfurt. Der Schwerpunkt der Durchsuchungen lag hierbei im Großraum Stuttgart. Unter anderem stellten die Beamten über 100.000 Euro Bargeld, mehrere hochwertige Fahrzeuge, über 50 Hieb- und Stichwaffen, zwei Schreckschusspistolen, Sprengstoff, sowie Kleinmengen an Kokain und Marihuana fest. Bei den Objekten handelt es sich überwiegend um Wohn- und Nebenräume, die mutmaßlich als Bunker zur Lagerung von Betäubungsmittel genutzt wurden. Bei diesem Einsatz waren insgesamt über 400 Beamte eingesetzt, darunter Einsatzkräfte aus Baden-Württemberg, Spezialeinsatzkräfte, sowie Beamte aus den beteiligten Bundesländern Bayern und Hessen. Die Tatverdächtigen wurden im Laufe des Mittwochs (16.07.2025) dem zuständigen Haftrichter vorgeführt und in eine Justizvollzugsanstalt eingewiesen.

Bereits am Mittwoch (26.02.2025) wurde ein 42 Jahre alter Mann festgenommen, der im Verdacht steht, im Zeitraum von 2019 bis 2021, insgesamt 68 Kilogramm Kokain, 51 Kilogramm Marihuana und 44,5 Kilogramm Haschisch erworben und zum Teil an die 16 Tatverdächtigen gewinnbringend weiterverkauft haben soll. Die Beamten durchsuchten daraufhin Wohnungen, Bunkerörtlichkeiten und Fahrzeuge und beschlagnahmten mehrere hochwertige Fahrzeuge, rund 50.000 Euro mutmaßliches Dealergeld, sowie weitere 1,2 Kilogramm Kokain. Der 42-Jährige mit deutscher Staatsangehörigkeit wurde noch am selben Tag (26.02.2025) einem Haftrichter vorgeführt und in eine Justizvollzugsanstalt eingewiesen.

Ebenfalls im Zusammenhang mit diesem Ermittlungsverfahren durchsuchten Beamte am vergangenen Mittwoch (09.07.2025) fünf Objekte und drei Fahrzeuge im Stuttgarter Stadtgebiet. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten knapp 700 Gramm Kokain, zirka 2,5 Kilogramm Amphetamin, zwei Kanister mit zirka 10 Liter flüssiger Amphetaminbase, zirka 4.500 Euro, sowie mehrere Waffen. Beamte nahmen dabei einen 22 und einen 30 Jahre alten Mann fest. Die beiden Männer mit deutscher Staatsangehörigkeit wurden noch am Mittwoch (09.07.2025) einem Haftrichter vorgeführt und in Justizvollzugsanstalten eingewiesen.

Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell