Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Gefährdung unter Trunkenheit im Verkehr - Geschädigte gesucht!

Alzey (ots)

08.10.2024, 09:28 Uhr

Am Dienstagmorgen wurde der Polizei Alzey ein schlangenlinienfahrender Pkw gemeldet, welcher auf der BAB61 von Worms in Richtung Alzey, teils über alle Fahrspuren, gefahren sei. Der Pkw fuhr schließlich in Alzey ab, kollidierte fast mit der Bebauung eines Kreisverkehres und fuhr letztendlich über eine Rotlicht zeigende Ampel in der Nibelungenstraße. Hier konnte die 31-jährige Fahrzeugführerin einer Kontrolle unterzogen werden. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die Fahrzeugführerin deutlich unter dem Einfluss von Alkohol stand, sodass sie zur Entnahme einer Blutprobe ins Krankenhaus verbracht werden musste. Zudem wurde ihr Führerschein beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt. Ferner erwartet die 31-Jährige ein Strafverfahren wegen der Straßenverkehrsgefährdung unter Alkoholeinfluss. Im Rahmen der Ermittlungen wurde durch eine Zeugenaussage bekannt, dass die Fahrzeugführerin augenscheinlich mehrere Verkehrsteilnehmer mit ihrem Fahrverhalten auf der BAB61 gefährdet hat. Die Polizei bittet demnach weitere Geschädigte, welche gegen 09:25 Uhr Uhr auf der BAB61 bei Alzey von einem weißen BMW gefährdet wurden, sich bei der Polizei Alzey zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell