POL-WES: Moers - Polizei zieht positive Bilanz nach Moerser Kirmes
Moers (ots)
Die Veranstaltungstage der Moeser Kirmes sind aus Sicht der Polizei ohne größere Zwischenfälle verlaufen. Insgesamt besuchten rund 370.000 Menschen an den fünf Tagen die Veranstaltung.
Die Kreispolizeibehörde Wesel überprüfte 319 Personen. Beamte nahmen neun Strafanzeigen und sechs Ordnungswidrigkeitenanzeigen auf. Zwei Personen führten verbotene Einhandmesser mit.
Bei den gefertigten Strafanzeigen ging es überwiegend um Fälle, bei denen Fahrer angehalten wurden, die keine Fahrerlaubnis besaßen.
Die Polizeibeamten vor Ort registrierten lediglich eine Körperverletzung.
