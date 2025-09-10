PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Polizei zieht positive Bilanz nach Moerser Kirmes

Moers (ots)

Die Veranstaltungstage der Moeser Kirmes sind aus Sicht der Polizei ohne größere Zwischenfälle verlaufen. Insgesamt besuchten rund 370.000 Menschen an den fünf Tagen die Veranstaltung.

Die Kreispolizeibehörde Wesel überprüfte 319 Personen. Beamte nahmen neun Strafanzeigen und sechs Ordnungswidrigkeitenanzeigen auf. Zwei Personen führten verbotene Einhandmesser mit.

Bei den gefertigten Strafanzeigen ging es überwiegend um Fälle, bei denen Fahrer angehalten wurden, die keine Fahrerlaubnis besaßen.

Die Polizeibeamten vor Ort registrierten lediglich eine Körperverletzung.

DF

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

