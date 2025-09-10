Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Unbekannte beschädigen neun Pkw - Hinweise erbeten

Moers (ots)

In der Zeit zwischen Montag, 18.15 Uhr, und Dienstag, 9 Uhr beschädigten Unbekannte neun Pkw auf einem Firmengelände an der Rheinberger Straße.

An einem weißen Pkw der Marke MG rissen sie das Kabel aus der Ladesäule und brachen die Ladeklappe sowie den Heckscheibenwischer ab. An den weiteren Fahrzeugen wurden die Außenspiegel beschädigt.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841 / 171-0 entgegen.

DF (Ref.-Nr.250909-1036)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell