PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Polizei sucht Abholer nach Trickbetrug

Wesel (ots)

Am Mittwoch gegen 15.30 Uhr übergab eine 81-jährige Weselerin ihre EC-Karte an einen angeblichen Mitarbeiter eines Geldinstituts im Stadtteil Feldmark.

Die Frau erhielt zunächst einen Anruf eines vermeintlichen Angestellten eines Geldinstituts. Unter einem Vorwand brachte er die Seniorin dazu, ihre PIN-Nummer mitzuteilen. Zudem sagte er ihr, dass sie ihre EC-Karte in eine Plastiktüte stecken und diese nicht mehr anfassen solle.

Kurze Zeit später stellte sich ein vermeintlicher Bankangestellter an ihrer Haustür vor und holte die EC-Karte ab. Nach Angaben der Seniorin ist der Abholer etwa 20 bis 30 Jahre alt und schlank. Er war dunkel gekleidet.

Vom Konto der Seniorin wurden unberechtigte Abbuchungen vorgenommen. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Betrugs und fragt, wem diese Person in der Feldmark aufgefallen ist. Hinweise nimmt die Polizeiwache Nord in Wesel unter der Telefonnummer 0281 / 107-0 entgegen.

Die Polizei gibt erneut Tipps zur Betrugsmasche "Schockanruf" bzw. "falsche Polizeibeamte/Bankmitarbeiter":

   - Seien Sie misstrauisch, wenn Sie jemand um Geld, Gold oder 
     Schmuck bittet.
   - Behörden verlangen am Telefon in Deutschland keine Übergabe von 
     hohen Bargeldsummen von Bürgerinnen und Bürgern.
   - Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr 
     Gesprächspartner, oft ein angeblicher Enkel, Verwandter oder 
     eine Amtsperson, Geld von Ihnen fordert! Auch wenn man Ihnen 
     sagt, dass sie nicht auflegen sollen!
   - Vergewissern Sie sich, ob der Anrufer wirklich ein Verwandter 
     ist: Rufen Sie die Verwandten an!
   - Übergeben Sie niemals Geld an Ihnen unbekannte Personen.
   - Seien Sie vorsichtig mit der Übermittlung Ihrer persönlichen 
     Daten und teilen Sie am Telefon keine Bankdaten von sich mit!
   - Wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt, informieren Sie sofort
     die Polizei über die Notrufnummer 110 und, wenn möglich, 
     Verwandte oder andere Personen ihres Vertrauens.
   - Wenden Sie sich auf jeden Fall an die Polizei, wenn Sie Opfer 
     eines Betruges geworden sind und erstatten Sie eine Anzeige.

DF (Ref.-Nr. 250910-1842)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Alle Meldungen Alle
  • 11.09.2025 – 13:07

    POL-WES: Hünxe- Schwarzer LKW nach Verkehrsunfall flüchtig - Polizei bittet um Hinweise

    Hünxe (ots) - Am Mittwoch, den 10.09.2025 gegen 15:00 Uhr, ereignete sich in Hünxe-Bucholtwelmen ein Verkehrsunfall mit Sachschaden und anschließender Unfallflucht. Ein 51-jähriger Mann aus Wesel befuhr mit seinem Mercedes Vito die Weseler Straße aus Hünxe kommend in Fahrtrichtung Voerde. In Höhe der Einmündung Welmer Weg touchierte ein in der Gegenrichtung ...

    mehr
  • 10.09.2025 – 15:02

    POL-WES: Dinslaken - Polizei bittet um Hinweise nach Diebstahl aus Geschäft

    Dinslaken (ots) - Am Dienstag gegen 16.30 Uhr stahl ein Unbekannter Geld aus einem Geschäft an der Brückstraße. Ein Mann sprach mit der 85-jährigen Inhaberin. Währenddessen entwendete ein anderer Mann Geld aus einem Büro und verließ den Laden. Kurz danach ging auch der Mann hinaus, der sich zuvor mit der Inhaberin im Gespräch befand. Die Kriminalpolizei ...

    mehr
  • 10.09.2025 – 14:57

    POL-WES: Moers - Unbekannte beschädigen neun Pkw - Hinweise erbeten

    Moers (ots) - In der Zeit zwischen Montag, 18.15 Uhr, und Dienstag, 9 Uhr beschädigten Unbekannte neun Pkw auf einem Firmengelände an der Rheinberger Straße. An einem weißen Pkw der Marke MG rissen sie das Kabel aus der Ladesäule und brachen die Ladeklappe sowie den Heckscheibenwischer ab. An den weiteren Fahrzeugen wurden die Außenspiegel beschädigt. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren