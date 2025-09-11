Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hünxe- Schwarzer LKW nach Verkehrsunfall flüchtig - Polizei bittet um Hinweise

Hünxe (ots)

Am Mittwoch, den 10.09.2025 gegen 15:00 Uhr, ereignete sich in Hünxe-Bucholtwelmen ein Verkehrsunfall mit Sachschaden und anschließender Unfallflucht.

Ein 51-jähriger Mann aus Wesel befuhr mit seinem Mercedes Vito die Weseler Straße aus Hünxe kommend in Fahrtrichtung Voerde. In Höhe der Einmündung Welmer Weg touchierte ein in der Gegenrichtung fahrender schwarzer LKW den Außenspiegel auf der Fahrerseite des 51-Jährigen. Dieser riss bei der Kollision ab und die Scheibe der Fahrertür zersplitterte.

Der unbekannte Fahrer des schwarzen LKW setzte seine Fahrt ohne anzuhalten in Richtung Hünxe fort.

Es werden Zeugen gesucht die Angaben zum Unfallhergang und dem schwarzen LKW machen können.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064-622 0 entgegen.

/EG (Ref.: 250910-1813)

