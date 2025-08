Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart

BPOLI-Flugh. STR: Bundespolizei vollstreckt Europäischen Haftbefehl aufgrund Passenger Name Record-Daten (PNR-Daten) - Gesuchter mutmaßlicher Wirtschaftskrimineller festgenommen

Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart (ots)

Beamte der Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart haben am 31. Juli 2025 einen 49-jährigen französischen Staatsangehörigen bei der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle aus Istanbul festgenommen.

Der Mann war der Bundespolizei zuvor über das sogenannte Passenger Name Record (PNR)-System angekündigt worden, da gegen ihn eine Ausschreibung zur Festnahme im Schengener Informationssystem (SIS) vorlag. Die österreichischen Behörden suchten den 49-Jährigen aufgrund eines Europäischen Haftbefehls wegen Untreue, Geldwäsche und weiteren Wirtschaftsdelikten. Der durch die Taten entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf einen mittleren sechsstelligen Betrag.

Nach der Festnahme wurde der Beschuldigte dem zuständigen Haftrichter am Amtsgericht Nürtingen vorgeführt, welcher die Auslieferungshaft anordnete. Bundespolizisten verbrachten den 49-Jährigen anschließend in eine Justizvollzugsanstalt, wo er bis zu seiner Übergabe an die österreichischen Justizbehörden verbleibt.

Hintergrund:

Bereits seit 2017 sind Fluggesellschaften gesetzlich verpflichtet, für alle grenzüberschreitenden kommerziellen Flüge Daten ihrer Reisegäste an das Bundeskriminalamt zu übermitteln. Dabei geht es hauptsächlich um sogenannte PNR-Daten (Passenger Name Records), die bei der Buchung einer Reise anfallen (u.a. Namen des Reisenden oder Abflugdatum). Mehrere Partnerbehörden überprüfen diese Daten zum Zwecke der Verhütung, Aufdeckung und Verfolgung terroristischer Straftaten sowie schwerer Kriminalität. Bei erkannten Fahndungstreffern werden die Daten an die Bundespolizei für weitere Maßnahmen übermittelt (z.B. Einreiseverweigerungen oder Festnahmen).

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart, übermittelt durch news aktuell