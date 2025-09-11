Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Diebstahl eines VW Lupo - Zeugensuche

Kamp-Lintfort (ots)

Am Mittwoch, den 10.09.2025 zwischen 18:45 Uhr und 19:00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Tatverdächtige einen blauen VW Lupo vom Parkplatz eines Lebensmittelmarktes auf der Pestalozzistraße in Kamp-Lintfort.

Das Fahrzeug führte das amtliche Kennzeichen MO-XX3131. Eine Zeugin stellte den Pkw gegen 19:00 Uhr an einem Geldinstitut auf dem Ostwall in Moers fest. Erneut beobachtete sie ihn fahrend gegen 19:30 Uhr im Bereich der Essenberger Straße/Konradstraße in Moers. Ihren Angaben zufolge war der Pkw mit drei Männern besetzt. Der Fahrer hatte eine Glatze, der Beifahrer trug eine Kappe.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zu den Tätern oder zum Verbleib des Pkw machen können, sich mit der Polizeiwache West in Kamp-Lintfort unter der Telefonnummer 02842 / 934-0 in Verbindung zu setzen.

DF (Ref.-Nr. 250910-1900)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell