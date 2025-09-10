Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Unbekannter mit Hund schlägt Frau - Zeugenaufruf der Polizei

Oldenburg (ots)

Gestern Morgen kam es in der Scharnhorststraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der eine Frau verletzt wurde. Die Polizei sucht Zeugen der Tat.

Nach den bisherigen Ermittlungen war gegen 10:55 Uhr eine Lehrerin einer Grundschule gemeinsam mit ihrer Klasse sowie einer weiteren Begleitperson zu Fuß auf dem Gehweg der Scharnhorststraße unterwegs. Zwischen der Zietenstraße und der Blücherstraße kam der Gruppe ein Mann mit einem nicht angeleinten Hund entgegen. Die Lehrerin bat den Mann, seinen Hund an die Leine zu nehmen oder ihn zumindest festzuhalten. Dieser weigerte sich jedoch.

Daraufhin stellte sich die Lehrerin seitlich vor die Kinder, um einen Abstand zwischen ihnen und dem Hund herzustellen. Der Mann reagierte hierauf aggressiv, versetzte der Frau einen Schlag gegen die Schulter und äußerte dabei, dass keiner seinen Hund anfassen solle. Anschließend drängte er sich durch die Kindergruppe und setzte seinen Weg fort. Die Frau wurde durch den Schlag leicht verletzt.

Es soll sich bei dem Tatverdächtigen um einen etwa 185 cm großen und circa 85 kg schweren Mann mit einem eher ungepflegtem Erscheinungsbild handeln. Er hat blasse Haut, dunkle glatte Haare und trug ein auffällig knallrotes Shirt sowie eine helle Jeans. Bei sich führte er einen Hund mit schwarz-weißem Fell und einer Schulterhöhe von rund 40 cm.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen einer Körperverletzung eingeleitet und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem beschriebenen Mann oder seinem Hund geben können, sich unter 0441-7904115 zu melden.(1080317)

