POL-OL: Pressemitteilung der Polizeistation Rastede: Liegengebliebener Großraum- und Schwertransport sorgt für Verkehrsbehinderungen auf der B 211 in Rastede-Loy: Aufwendige Bergungsarbeiten erwartet

Am Montag, dem 08.09.2025, gegen 21:30 Uhr wurde der Polizei ein Großraum- und Schwertransport mitgeteilt, der auf der Bundesstraße 211 in Rastede-Loy aufgrund eines technischen Defekts an dem Spezialauflieger mitten auf der Fahrbahn zum Stillstand kommen musste. Nachdem der Transport vor Ort durch die an der bisherigen Begleitung beteiligte Hilfspolizei sowie das nachfahrende Begleitfahrzeug abgesichert wurde, wurde eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizeistation Rastede zum Einsatzort entsandt. Da eine Weiterfahrt aufgrund des Defektes nicht mehr möglich war, wurden die Straßenmeisterei zur weiteren Absicherung sowie ein Bergungsunternehmen im Auftrag der Spedition hinzugezogen. Eine erste Begutachtung vor Ort ergab, dass die vor Ort erforderlichen Umladearbeiten und anschließende Bergung des Aufliegers aufgrund der schweren Fracht durch einen großen Spezialkran sehr aufwendige Vorbereitungsarbeiten notwendig machen. Ob diese Arbeiten im Laufe des heutigen Tages abgeschlossen werden können, kann gegenwärtig nicht gesagt werden. Bis auf weiteres steht lediglich ein Fahrstreifen zur Verfügung und der Verkehr wird durch eine aufgestellte Ampelanlage geregelt. Insbesondere die Fahrer weiterer Großraum- und Schwertransporte werden aufgefordert den Bereich Loy weiträumig zu umfahren. (202501077481)

