POL-OL: Verkehrsunfall am Lappan - Autofahrer flüchtet

Am Dienstag, den 02.09.2025, ereignete sich am Lappan ein Verkehrsunfall mit Beteiligung eines Linienbusses, der Unfallverursacher flüchtete im Anschluss.

Nach bisherigen Erkenntnissen bog gegen 17:15 Uhr der Fahrer eines bislang unbekannten Audi A6 vor dem auf dem Busstreifen in Richtung Rondell fahrenden Linienbus nach rechts in ein Parkhaus ab. Der Busfahrer musste hierauf eine Vollbremsung einleiten, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Dabei wurden vier Fahrgäste aus ihren Sitzen gerissen und leicht verletzt. Der unbekannte Autofahrer entfernte sich anschließend vom Unfallort.

Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich mutmaßlich um einen Audi A6 Kombi mit Oldenburger Kennzeichen. Die Farbe des Pkw wird als schwarz/ auberginefarben (möglicherweise mit Effektlack) beschrieben.

Hinweise zu dem Fahrzeug oder dem Fahrer nimmt die Polizei Oldenburg unter der Telefonnummer 0441/790-4115 entgegen.

