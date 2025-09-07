PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Verkehrsunfallflucht auf A 29 in Baustelle bei Zetel - Zeugen gesucht+++

Oldenburg (ots)

Am Freitag, den 05.09.2025, kam es gegen 10:15 Uhr auf der Autobahn 29 Richtung Osnabrück zwischen den Anschlussstellen Zetel und Varel-Bockhorn zu einem Verkehrsunfall.

Aufgrund von Bauarbeiten im Bereich "Steinhauser Tief" ist derzeit eine Baustelle eingerichtet und die Fahrtrichtungen sind auf je eine Fahrspur begrenzt. Im einspurigen Bereich kam der Fahrer eines weißen Autos nach links ab und überfuhr drei Warnbaken. Er hielt auch im abgesperrten Bereich an, begutachtete den Schaden und sprach noch mit einem anhaltenden Fahrer eines Lastwagens. Schließlich stieg der Unfallfahrer jedoch wieder in sein Auto ein und entfernte sich ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern.

Die Polizei sucht nun Zeugen zum Unfallhergang und bittet insbesondere den Lastwagenfahrer sich bei der Autobahnpolizei Oldenburg unter Tel. 04402-9330 zu melden. (1067750)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
PK BAB Oldenburg
Telefon: +49(0)4402-933 115
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

