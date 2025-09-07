PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Verkehrsunfall unter Einfluss von Alkohol und ohne Fahrerlaubnis++

Oldenburg (ots)

++Verkehrsunfall unter Einfluss von Alkohol und ohne Fahrerlaubnis++ Am Sonntag, 07.09.2025, gegen 01:40 Uhr, befährt der 44jährige mit seinem Pkw die Straße Am Strehl in 26125 Oldenburg. Hier kollidiert er mit einem am rechten Straßenrand ordnungsgemäß geparkten Pkw und schiebt diesen von der Fahrbahn. An beiden Fahrzeugen entsteht erheblicher Sachschaden. Zeugen werden auf den Unfall aufmerksam und verständigen die Polizei. Vor Ort kann der Unfallverursacher in seinem Fahrzeug angetroffen werden. Es stellt sich heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und ein Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,71 Promille. Ein Strafverfahren wurde gegen den 44jährigen eingeleitet und eine Blutprobe entnommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Einsatz- und Streifendienst 1
Dienstschichtleiter
Telefon: 0441/790-4117
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Alle Meldungen Alle
  • 04.09.2025 – 11:47

    POL-OL: Räuberische Erpressung vom vergangenen Sonntag angezeigt

    Oldenburg (ots) - Am gestrigen Tage meldete ein 47-jähriger Oldenburger nachträglich der Polizei, dass er am vergangenen Sonntagabend in der Elisenstraße von mehreren Männern überfallen worden sei. Die Polizei sucht Zeugen der Tat. Demnach sei er am Sonntagabend zu Fuß in der Elisenstraße unterwegs gewesen, als sich ihm drei Männer von hinten genähert hätten. Einer der Männer habe dem Oldenburger ein Messer an ...

    mehr
  • 04.09.2025 – 09:45

    POL-OL: Einbruch in der Oldenburger Innenstadt

    Oldenburg (ots) - Im Zeitraum von Dienstagabend bis gestern Morgen drangen bislang unbekannte Täter in ein Restaurant in der Lange Straße in Oldenburg ein. Die Unbekannten verschafften sich mutmaßlich über ein geöffnetes Fenster Zutritt zu den Räumlichkeiten. Im Inneren des Gebäudes öffneten sie gewaltsam die verschlossene Tür eines Raumes und durchsuchten diesen. Nach den bisherigen Erkenntnissen wurden diverse ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren