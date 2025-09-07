Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Verkehrsunfall unter Einfluss von Alkohol und ohne Fahrerlaubnis++

Oldenburg (ots)

++Verkehrsunfall unter Einfluss von Alkohol und ohne Fahrerlaubnis++ Am Sonntag, 07.09.2025, gegen 01:40 Uhr, befährt der 44jährige mit seinem Pkw die Straße Am Strehl in 26125 Oldenburg. Hier kollidiert er mit einem am rechten Straßenrand ordnungsgemäß geparkten Pkw und schiebt diesen von der Fahrbahn. An beiden Fahrzeugen entsteht erheblicher Sachschaden. Zeugen werden auf den Unfall aufmerksam und verständigen die Polizei. Vor Ort kann der Unfallverursacher in seinem Fahrzeug angetroffen werden. Es stellt sich heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und ein Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,71 Promille. Ein Strafverfahren wurde gegen den 44jährigen eingeleitet und eine Blutprobe entnommen.

