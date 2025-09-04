PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-OL: Einbruch in der Oldenburger Innenstadt

Oldenburg (ots)

Im Zeitraum von Dienstagabend bis gestern Morgen drangen bislang unbekannte Täter in ein Restaurant in der Lange Straße in Oldenburg ein.

Die Unbekannten verschafften sich mutmaßlich über ein geöffnetes Fenster Zutritt zu den Räumlichkeiten. Im Inneren des Gebäudes öffneten sie gewaltsam die verschlossene Tür eines Raumes und durchsuchten diesen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen wurden diverse alkoholische Getränke entwendet.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im genannten Zeitraum gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0441-7904115 zu melden. (053846)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Isabell Schoolmann
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

