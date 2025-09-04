Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Einbruch in der Oldenburger Innenstadt

Oldenburg (ots)

Im Zeitraum von Dienstagabend bis gestern Morgen drangen bislang unbekannte Täter in ein Restaurant in der Lange Straße in Oldenburg ein.

Die Unbekannten verschafften sich mutmaßlich über ein geöffnetes Fenster Zutritt zu den Räumlichkeiten. Im Inneren des Gebäudes öffneten sie gewaltsam die verschlossene Tür eines Raumes und durchsuchten diesen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen wurden diverse alkoholische Getränke entwendet.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im genannten Zeitraum gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0441-7904115 zu melden. (053846)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell