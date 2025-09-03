PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Größerer Polizeieinsatz in Kreyenbrück - 39-Jähriger mit Messer bewaffnet gestoppt

Oldenburg (ots)

Am gestrigen Abend kam es in Kreyenbrück zu einem größeren Polizeieinsatz, bei dem ein 39-jähriger Angreifer überwältigt werden musste.

Gegen 20:15 Uhr meldeten Anwohner der Polizei, dass sich ein 39-jähriger Bewohner eines Mehrfamilienhauses auffällig verhalte und in dem Haus randalieren würde. Inzwischen habe sich der Mann in seiner Wohnung verschanzt und sei möglicherweise mit einem Messer bewaffnet.

Mehrere Funkstreifenwagen wurden umgehend entsandt. Vor Ort nahmen die Beamten Kontakt mit den Anwohnern auf und betraten das Wohnhaus. Plötzlich trat der der Polizei bereits bekannte 39-Jährige aus seiner Wohnung in das Treppenhaus.

Dieser hielt dabei zwei größere Messer in den Händen, drohte den Beamten und ging mit den erhobenen Messern auf diese zu. Auf das wiederholte Auffordern die Messer fallen zu lassen reagierte der Mann nicht. Erst nachdem der Gebrauch der Schusswaffe angedroht wurde, ließ der 39-Jährige von seinem Vorhaben ab und warf die Messer zu Boden.

Bei dem anschließenden Versuch, den Mann festzunehmen, leistete dieser erheblichen Widerstand. Dabei gelang es dem Angreifer, das Reizgas eines Beamten zu drücken und einen Sprühstoß auszulösen. Zudem griff er nach der Dienstwaffe eines weiteren Polizeibeamten, konnte diese aber nicht an sich bringen. Nur unter erheblichem Kraftaufwand konnte der Mann schließlich überwältigt und gefesselt werden. Hierbei wurde der Mann leicht verletzt.

Aufgrund seines Gesamtzustandes wurde der 39-Jährige im Anschluss in eine psychiatrische Einrichtung zur weiteren Behandlung gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Jens Rodiek
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Alle Meldungen Alle
  • 03.09.2025 – 05:08

    POL-OL: ++Falschfahrer verursacht Beinahe-Unfall - Zeugenaufruf++

    Oldenburg (ots) - ++Am Dienstagabend, dem 02.09.2025, gegen 22.15 Uhr, kam es auf der Landstraße 865 in Oldenburg zu einem Beinahe-Unfall, welcher durch einen Falschfahrer verursacht wurde. Dabei befuhren zunächst eine 17-jährige Fahrschülerin aus dem Landkreis Ammerland und ihr 28-jähriger Fahrlehrer aus dem Landkreis Wittmund die sogenannte Nordtangente in Richtung A 29. In Höhe der Brücke über die Nadorster ...

    mehr
  • 02.09.2025 – 11:50

    POL-OL: Unbekannte Täter stehlen Fahrzeugteile - hoher Sachschaden

    Oldenburg (ots) - Bereits am vergangenen Wochenende kam es auf einem Parkplatz zu einem erheblichen Diebstahl an mehreren Neuwagen. Die Polizei sucht Zeugen. In der Zeit von Freitagabend bis Montagmorgen entwendeten bislang unbekannte Täter von insgesamt fünf Neufahrzeugen, die auf einem Parkplatz in der Straße An der Schmiede abgestellt waren, die montierten Alufelgen. Der entstandene Schaden wird nach ersten ...

    mehr
  • 01.09.2025 – 15:26

    POL-OL: +++Pressemitteilung der Polizeistation Rastede: Tödlicher Motorradunfall in Wiefelstede+++

    Oldenburg (ots) - Am Montag, gg. 12:45 Uhr ist es auf der Bokeler Landstraße, etwa 200m vor der Einmündung zum Gerkentorsweg, zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 20jähriger Mann aus Werne (bei Unna) befuhr mit seinem Motorrad die Bokeler Landstraße in Fahrtrichtung Wiefelstede. In einer leichten Linkskurve ist der Fahrer mit seiner Maschine nach rechts ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren