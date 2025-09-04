Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Räuberische Erpressung vom vergangenen Sonntag angezeigt

Oldenburg (ots)

Am gestrigen Tage meldete ein 47-jähriger Oldenburger nachträglich der Polizei, dass er am vergangenen Sonntagabend in der Elisenstraße von mehreren Männern überfallen worden sei. Die Polizei sucht Zeugen der Tat.

Demnach sei er am Sonntagabend zu Fuß in der Elisenstraße unterwegs gewesen, als sich ihm drei Männer von hinten genähert hätten. Einer der Männer habe dem Oldenburger ein Messer an den Hals gehalten und ihn auf Höhe des Halses mit dem Arm umgriffen. Dabei habe der Mann Geld und eine Bankkarte gefordert. Die beiden weiteren Täter hätten sich vor den 47-Jährigen gestellt. Daraufhin habe der Oldenburger den Tätern sein Portemonnaie gegeben. Diese hätten einen dreistelligen Geldbetrag aus dem Portemonnaie genommen und seien anschließend fußläufig in unbekannte Richtung geflüchtet.

Die Person, die mit dem Messer gedroht haben soll, wird wie folgt beschrieben: männlich, 25 - 30 Jahre alt, ca. 170 cm groß, ohne Bart, mit schwarzen Haaren und westasiatischem Phänotyp. Er soll mit einer schwarzen Lederjacke bekleidet gewesen sein.

Die anderen beiden Männer werden als etwa 180 und 190 cm groß, ca. 25 - 30 Jahre alt mit Vollbart und gegelter Frisur beschrieben. Bekleidet sollen sie mit einem dunklen Hemd und einer Stoffjacke gewesen sein.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder zu den beschriebenen Personen geben können, sich unter der Telefonnummer 0441-7904115 zu melden. (053013)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell