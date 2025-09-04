PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Räuberische Erpressung vom vergangenen Sonntag angezeigt

Oldenburg (ots)

Am gestrigen Tage meldete ein 47-jähriger Oldenburger nachträglich der Polizei, dass er am vergangenen Sonntagabend in der Elisenstraße von mehreren Männern überfallen worden sei. Die Polizei sucht Zeugen der Tat.

Demnach sei er am Sonntagabend zu Fuß in der Elisenstraße unterwegs gewesen, als sich ihm drei Männer von hinten genähert hätten. Einer der Männer habe dem Oldenburger ein Messer an den Hals gehalten und ihn auf Höhe des Halses mit dem Arm umgriffen. Dabei habe der Mann Geld und eine Bankkarte gefordert. Die beiden weiteren Täter hätten sich vor den 47-Jährigen gestellt. Daraufhin habe der Oldenburger den Tätern sein Portemonnaie gegeben. Diese hätten einen dreistelligen Geldbetrag aus dem Portemonnaie genommen und seien anschließend fußläufig in unbekannte Richtung geflüchtet.

Die Person, die mit dem Messer gedroht haben soll, wird wie folgt beschrieben: männlich, 25 - 30 Jahre alt, ca. 170 cm groß, ohne Bart, mit schwarzen Haaren und westasiatischem Phänotyp. Er soll mit einer schwarzen Lederjacke bekleidet gewesen sein.

Die anderen beiden Männer werden als etwa 180 und 190 cm groß, ca. 25 - 30 Jahre alt mit Vollbart und gegelter Frisur beschrieben. Bekleidet sollen sie mit einem dunklen Hemd und einer Stoffjacke gewesen sein.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder zu den beschriebenen Personen geben können, sich unter der Telefonnummer 0441-7904115 zu melden. (053013)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Isabell Schoolmann
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Alle Meldungen Alle
  • 04.09.2025 – 09:45

    POL-OL: Einbruch in der Oldenburger Innenstadt

    Oldenburg (ots) - Im Zeitraum von Dienstagabend bis gestern Morgen drangen bislang unbekannte Täter in ein Restaurant in der Lange Straße in Oldenburg ein. Die Unbekannten verschafften sich mutmaßlich über ein geöffnetes Fenster Zutritt zu den Räumlichkeiten. Im Inneren des Gebäudes öffneten sie gewaltsam die verschlossene Tür eines Raumes und durchsuchten diesen. Nach den bisherigen Erkenntnissen wurden diverse ...

    mehr
  • 03.09.2025 – 12:31

    POL-OL: Größerer Polizeieinsatz in Kreyenbrück - 39-Jähriger mit Messer bewaffnet gestoppt

    Oldenburg (ots) - Am gestrigen Abend kam es in Kreyenbrück zu einem größeren Polizeieinsatz, bei dem ein 39-jähriger Angreifer überwältigt werden musste. Gegen 20:15 Uhr meldeten Anwohner der Polizei, dass sich ein 39-jähriger Bewohner eines Mehrfamilienhauses auffällig verhalte und in dem Haus randalieren würde. Inzwischen habe sich der Mann in seiner Wohnung ...

    mehr
  • 03.09.2025 – 05:08

    POL-OL: ++Falschfahrer verursacht Beinahe-Unfall - Zeugenaufruf++

    Oldenburg (ots) - ++Am Dienstagabend, dem 02.09.2025, gegen 22.15 Uhr, kam es auf der Landstraße 865 in Oldenburg zu einem Beinahe-Unfall, welcher durch einen Falschfahrer verursacht wurde. Dabei befuhren zunächst eine 17-jährige Fahrschülerin aus dem Landkreis Ammerland und ihr 28-jähriger Fahrlehrer aus dem Landkreis Wittmund die sogenannte Nordtangente in Richtung A 29. In Höhe der Brücke über die Nadorster ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren