POL-VIE: Nettetal-Breyell: E-Scooter Fahrer nach Unfall zur Blutprobe

Am Mittwochmorgen gegen 09.40 Uhr ereignete sich der Unfall an der Ampelkreuzung Bieth in Breyell. Ein 35-jähriger Nettetal fuhr mit seinem E-Scooter auf der Straße Bieth aus Richtung Breyell-Innenstadt und missachtete vermutlich das Rotlicht an der Ampelkreuzung. Eine 26-jährige Autofahrerin aus Nettetal fuhr aus Richtung Schmaxbruch kommend in die Kreuzung, um weiter in Richtung Bracht zu fahren. Auf der Kreuzung stießen beide zusammen, und der 35-Jährige stürzte, verletzte sich leicht. Bei der Unfallaufnahme bestätigte ein positiver Drogenvortest den ersten Verdacht, dass der 35-Jährige möglicherweise unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Auf der Wache in Viersen wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Das Verkehrskommissariat ermittelt nun. /wg (839)

