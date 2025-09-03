POL-VIE: Seniorin verstirbt im Krankenhaus
Nettetal-Leuth (ots)
In unserer Meldung 790 berichteten wir zu einem Unfall, der sich am 15. August auf der Heerstraße in Nettetal-Leuth ereignet hatte. Ein Zeuge hatte gegen 11.50 Uhr eine 69-jährige Frau aus Venlo bewusstlos neben ihrem Fahrrad liegend gefunden und die Rettung verständigt. Nach derzeitigem Stand gehen die Ermittler von einem Alleinunfall aus. Wie nun bekannt wurde, verstarb die Frau am vergangenen Freitag in einem Krankenhaus. /wg (837)
Rückfragen bitte an:
Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen
Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell