Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Mann mit Messer verletzt - Polizei sucht Hinweise!

Viersen-Dülken (ots)

Am Dienstagabend, gegen 23 Uhr, verletzten unbekannte Personen einen 25-jährigen Viersener mit einem Messer. Der Mann verließ ein Büro in der Ulmenstraße, als ihn die Personen angriffen. Dabei erlitt er leichte Verletzungen. Möglicherweise handelte es sich um drei Männer, welche den Mann attackierten. Haben Sie zu dieser Zeit etwas Verdächtiges beobachtet? Dann wenden Sie sich bitte an das Kriminalkommissariat 3 der Polizei Viersen unter der Rufnummer 02162 / 377-0. /jk (838)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

