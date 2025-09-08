Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Reizstoff in Linienbus am Posthalterweg: Zeugen gesucht

Oldenburg (ots)

Bereits am vergangenen Freitag kam es in einem Linienbus am Posthalterweg zu einem Einsatz von Polizei und Rettungsdienst.

Mehrere Fahrgäste klagten gegen 11:15 Uhr über Reizungen der Atemwege. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnten insgesamt sechs Personen mit entsprechenden Beschwerden festgestellt werden. Der Rettungsdienst untersuchte die Betroffenen vor Ort; ein Transport in ein Krankenhaus war nicht erforderlich.

Nach übereinstimmenden Angaben befanden sich zum Zeitpunkt des Vorfalls im hinteren Bereich des Busses zwei Jugendliche, die den Bus auffällig schnell verlassen haben. Ein möglicher Zusammenhang wird derzeit geprüft.

Die Polizei Oldenburg bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall oder den Jugendlichen geben können, sich unter der Telefonnummer 0441-7904115 zu melden.(1063505)

