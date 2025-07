Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Zeugen gesucht: Zivilcourage nach gefährlicher Körperverletzung

Berlin - Friedrichshain/Kreuzberg (ots)

Nachdem es Sonntagmittag am Bahnhof Berlin-Ostbahnhof zu einem Angriff mittels Pfefferspray auf einen Mann gekommen sein soll, sucht die Bundespolizei nun nach Zeugen.

Gegen 11:45 Uhr sollen zwei unbekannt gebliebene Tatverdächtige einem 43-jährigen Mann aus Lettland unvermittelt Reizgas in das Gesicht gesprüht haben. Anschließend stiegen die beiden in einen einfahrenden Zug. Wie die Videoaufzeichnung des Bahnhofes zeigt, torkelte der verletzte Mann einige Meter über den Bahnsteig und fiel dann in das S-Bahngleis. Unbeteiligte Reisende halfen dem Verletzten und zogen ihn noch vor der Einfahrt einer S-Bahn zurück auf den Bahnsteig.

Die durch alarmierte Einsatzkräfte eingeleitete Suche nach dem Tatverdächtigen verlief ohne Feststellung. Die Beamtinnen und Beamten leisteten bei dem Verletzten Erste-Hilfe. Eine Mitnahme in ein Krankenhaus lehnte der 43-Jährige ab.

Die Bundespolizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung gegen die unbekannten Täter und sicherte Videoaufzeichnungen.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Identität der Täter machen können werden gebeten, sich bei der Bundespolizei zu melden. Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Berlin-Ostbahnhof unter der Rufnummer 030 / 2977790 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Zudem kann auch die kostenlose Servicenummer der Bundespolizei (0800 / 6 888 000) genutzt werden.

