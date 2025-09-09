Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Vollsperrung der B 211 durch aufwendige Bergungsarbeiten ab 15 Uhr

Oldenburg (ots)

Wegen aufwendiger Bergungsarbeiten wird die Bundesstraße 211 im Bereich der Einmündung zur Birkenstraße in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt. Die Sperrung beginnt heute, Dienstag, den 09. September 2025, ab etwa 15:00 Uhr.

Nach dem Liegenbleiben eines Schwertransports sind umfangreiche Vorarbeiten und eine aufwändige Bergung durch einen Spezialkran erforderlich.

Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68440/6113660

Angesichts des hohen Aufwands ist derzeit davon auszugehen, dass die Bergungsarbeiten bis Mittwochabend andauern werden. Während dieser Zeit bleibt die B 211 in diesem Bereich voll gesperrt.

Umleitungen werden großräumig ausgeschildert, um Verkehrsbehinderungen so gering wie möglich zu halten. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.

