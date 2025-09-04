POL-EL: Nordhorn - Volvo beschädigt

PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Nordhorn (ots)

Zwischen Sonntag, 31. August, und Montag, 1. September 2025, kam es auf Höhe der Erikastraße 5 in Nordhorn zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Autofahrer stieß vermutlich beim Vorbeifahren oder Rangieren gegen einen ordnungsgemäß am Straßenrand geparkten weißen Volvo S60.

Dabei wurde der vordere Stoßfänger des Volvo leicht beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090 zu melden.

