PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Unbekannte brechen in Lebensmittelmarkt ein - Korrekturmeldung

Neukirchen-Vluyn (ots)

Am Donnerstag um 1.55 Uhr brachen Unbekannte in einen Lebensmittelmarkt an der Niederrheinallee ein.

Sie öffneten gewaltsam die automatische Schiebetür im Eingangsbereich, um sich Zutritt in das Geschäft zu verschaffen. Sie stahlen Tabakwaren in bislang unbekannter Anzahl aus einem Zigarettenschrank.

Die Kriminalpolizei ermittelt und ruft Zeugen dazu auf, dass sie sich mit der Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841 / 171-0 in Verbindung setzen.

/cd (Ref.-Nr. 250911-0236)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Alle Meldungen Alle
  • 11.09.2025 – 13:34

    POL-WES: Kamp-Lintfort - Diebstahl eines VW Lupo - Zeugensuche

    Kamp-Lintfort (ots) - Am Mittwoch, den 10.09.2025 zwischen 18:45 Uhr und 19:00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Tatverdächtige einen blauen VW Lupo vom Parkplatz eines Lebensmittelmarktes auf der Pestalozzistraße in Kamp-Lintfort. Das Fahrzeug führte das amtliche Kennzeichen MO-XX3131. Eine Zeugin stellte den Pkw gegen 19:00 Uhr an einem Geldinstitut auf dem Ostwall in Moers fest. Erneut beobachtete sie ihn fahrend ...

    mehr
  • 11.09.2025 – 13:34

    POL-WES: Voerde - Polizei bittet um Hinweise nach Trickdiebstahl

    Voerde (ots) - Am Mittwoch um 10.50 Uhr stahl ein Unbekannter an der Friedrichsfelder Straße einer 83-jährigen Voerderin Geld aus ihrem Portemonnaie. Die Frau hob Geld in einem Geldinstitut an der Bahnhofstraße von ihrem Konto ab. Als sie an einem Parkplatz an der Friedrichsfelder Straße ankam, wo ihr Fahrzeug abgestellt war, sprach sie ein Unbekannter an. Unter dem Vorwand Geld wechseln zu wollen, warf der Mann eine ...

    mehr
  • 11.09.2025 – 13:30

    POL-WES: Wesel - Polizei sucht Abholer nach Trickbetrug

    Wesel (ots) - Am Mittwoch gegen 15.30 Uhr übergab eine 81-jährige Weselerin ihre EC-Karte an einen angeblichen Mitarbeiter eines Geldinstituts im Stadtteil Feldmark. Die Frau erhielt zunächst einen Anruf eines vermeintlichen Angestellten eines Geldinstituts. Unter einem Vorwand brachte er die Seniorin dazu, ihre PIN-Nummer mitzuteilen. Zudem sagte er ihr, dass sie ihre EC-Karte in eine Plastiktüte stecken und diese ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren