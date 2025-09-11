Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Unbekannte brechen in Lebensmittelmarkt ein - Korrekturmeldung

Neukirchen-Vluyn (ots)

Am Donnerstag um 1.55 Uhr brachen Unbekannte in einen Lebensmittelmarkt an der Niederrheinallee ein.

Sie öffneten gewaltsam die automatische Schiebetür im Eingangsbereich, um sich Zutritt in das Geschäft zu verschaffen. Sie stahlen Tabakwaren in bislang unbekannter Anzahl aus einem Zigarettenschrank.

Die Kriminalpolizei ermittelt und ruft Zeugen dazu auf, dass sie sich mit der Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841 / 171-0 in Verbindung setzen.

/cd (Ref.-Nr. 250911-0236)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell