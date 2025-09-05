Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Brand auf Balkon geht glimpflich aus

Mönchengladbach-Lürrip, 05.09.2025. 15:06 Uhr, Am Südufer (ots)

Am Nachmittag wurde der Feuerwehr Mönchengladbach ein Brand auf einem Balkon im 4. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses gemeldet.

Die Einsatzkräfte konnten bestätigen, dass es zu einem Brandereignis gekommen war, allerdings hatten die Bewohner der betroffenen Wohnung bereits einen ersten erfolgreichen Löschversuch unternommen.

Die Einsatzkräfte führten auf dem Balkon Nachlöscharbeiten durch und kontrollierten den betroffenen Bereich mittels Wärmebildkamera auf eine mögliche Brandausbreitung auf die Außendämmung des Gebäudes. Hier war keine Brandausbreitung feststellbar. Die Bewohner der betroffenen Wohnung blieben unverletzt.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), ein Löschfahrzeug der FRW II (Holt), ein Notarzteinsatzfahrzeug und ein Rettungswagen sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandoberinspektor Roman Crützen

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell