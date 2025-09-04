PRESSEPORTAL Presseportal Logo

FW-MG: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Mönchengladbach-Schelsen, 04.09.2025, 09:13, Mülforter Straße (ots)

Im Bereich einer Kreuzung kam es zur Kollision zweier PKW, wodurch beide Fahrer leicht verletzt wurden. Während eine Fahrerin ihr Fahrzeug selbstständig verlassen konnte, musste der Fahrer des zweiten PKW durch Kräfte der Feuerwehr gerettet werden. Beide Personen wurden notfallmedizinisch versorgt und in umliegende Krankenhäuser transportiert. Die Feuerwehr stellte den Brandschutz sicher und streute auslaufende Betriebsstoffe ab. Der gesamte Kreuzungsbereich wurde für die Dauer des Einsatzes gesperrt.

Im Einsatz waren der Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), der Rüstwagen aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), zwei Rettungswagen sowie ein Notarzt und der Führungsdienst der Feuerwehr.

Einsatzleitung: Brandoberinspektorin Karin Mrosek

