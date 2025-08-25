Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Linienbus prallt mit Pkw zusammen - eine Person leicht verletzt

Mönchengladbach - Gladbach, 25.08.2025, 18:09 Uhr, Bismarckstraße/Bismarckplatz (ots)

Am frühen Montagabend ereignete sich auf der Kreuzung Bismarckstraße / Bismarckplatz ein Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem Pkw.

Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte der Linienbus mit dem Pkw. Die zuerst eintreffenden Einsatzkräfte des Rettungsdienstes konnten den Fahrer eigenständig aus dem Fahrzeug befreien. Die nachrückenden Einsatzkräfte der Feuerwehr stellten den Brandschutz sicher, klemmten die Fahrzeugbatterie ab und unterstützten die Polizei bei der Verkehrsabsicherung.

Der Fahrer des Pkw wurde leicht verletzt und nach der medizinischen Erstversorgung durch die Einsatzkräfte des Rettungsdienstes sowie der weiteren Behandlung durch eine Notärztin in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. Der Fahrer des Linienbusses und die im Linienbus befindlichen Passagiere blieben unverletzt.

Für die Dauer des Einsatzes mussten mehrere Fahrspuren im Bereich der Kreuzung gesperrt werden, sodass es zu einem erheblichen Verkehrsaufkommen im Bereich des Bismarckplatzes kam.

Im Einsatz waren der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), ein Rüstwagen aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), zwei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug, sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Andreas Jäger

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell