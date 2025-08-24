Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: CO-Warner löst Feuerwehreinsatz aus

Bild-Infos

Download

Mönchengladbach-Westend, 23.08.2025, 18:18 Uhr, Turmstraße (ots)

Am frühen Samstagabend wurde die Feuerwehr im Rahmen eines Polizeieinsatzes nachgefordert. Grund hierfür war, dass die von den Kräften der Polizei mitgeführten Kohlenstoffmonoxid-Warner (CO-Warner) in einem Wohngebäude ausgelöst hatten.

Die Polizeikräfte verließen daraufhin das betroffene Gebäude und führten die Bewohnerin ins Freie. Diese hatte zuvor in ihrer Wohnung rauchende Substanzen in einem Gefäß entzündet.

Die Feuerwehr kontrollierte die Wohnung mit einem Mehrgasmessgerät auf mögliche CO-Konzentrationen. Parallel dazu wurde ein Hochleistungslüfter zur Belüftung der betroffenen Wohnung eingesetzt. Auch der Treppenraum des Hauses sowie die darüberliegende Wohnung wurden vorsorglich überprüft.

Nach Abschluss der Belüftungsmaßnahmen konnte keine erhöhte CO-Konzentration mehr festgestellt werden und die Bewohnerin konnte in ihre Wohnung zurückkehren.

Hinweis der Feuerwehr:

Die Feuerwehr weist eindringlich darauf hin, dass jegliche Verbrennung innerhalb geschlossener Räume gefährlich sein kann. Dabei bildet sich aufgrund der unzureichenden Belüftung Kohlenstoffmonoxid (CO). CO ist ein unsichtbares und geruchloses Gas, welches schwerwiegende gesundheitliche Schäden verursachen und im schlimmsten Fall unbemerkt zum Tode führen kann. Deshalb sollten innerhalb geschlossener Räume weder Shishas betrieben, Holzkohlegrills entzündet noch andere Substanzen verbrannt werden.

Im Einsatz waren der Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), ein Rettungswagen und ein Notarzt sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Andreas Jäger

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell