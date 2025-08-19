Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Notfalleinsatz nach Wespenstich - schnelle Hilfe rettet Leben

Bild-Infos

Download

Mönchengladbach-Mülfort, 18.08.2025, 18:43 Uhr, Mülgaustraße (ots)

Am Dienstagabend ging bei der Leitstelle der Notruf einer Tochter ein: Ihre 60-jährige Mutter war von einer Wespe gestochen worden. Bei der Frau war erst vor kurzem eine Allergie festgestellt worden und ihr Zustand verschlechterte sich innerhalb weniger Minuten dramatisch.

Die alarmierten Rettungskräfte erkannten sofort die Schwere der Situation. Mit Unterstützung des Notarztes leiteten sie umgehend lebensrettende Maßnahmen ein und stabilisierten die Patientin. Anschließend wurde sie schnellstmöglich in ein Krankenhaus gebracht, wo ein spezialisiertes Team die weitere Versorgung übernahm.

Dank des schnellen Eingreifens befindet sich die Frau mittlerweile auf dem Weg der Besserung. Der Einsatz zeigt erneut, wie wichtig rasches Handeln bei schweren allergischen Reaktionen ist.

Im Einsatz waren ein Rettungswagen sowie ein Notarzteinsatzfahrzeug.

Berichterstatter: Hauptbrandmeister Cengiz Derin

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell