FW-MG: Brand einer Strohmiete

Mönchengladbach-Dahl, 12.08.2025, 02:10 Uhr, Seilerweg (ots)

In der Nacht zu Dienstag kam es am Seilerweg zum Brand einer Strohmiete von ca. 200 m³ unterhalb einer Hochspannungsleitung. Vorbeifahrende Passanten meldeten den in Vollbrand stehenden Strohhaufen. Durch die innerstädtische Lage führte der Brand und die eingeleiteten Löschmaßnahmen zu einem erhöhten Anrufaufkommen in der Leitstelle der Feuerwehr. Durch die gute Anbindung im betroffenen Bereich konnten die Einsatzkräfte umgehend Löschmaßnahmen einleiten und hatten den Brand schnell unter Kontrolle. Das dicht gelagerte Stroh musste dann aber per Hand von den Feuerwehrleuten auseinandergezogen werden, da ein Besitzer der Strohmiete zunächst nicht ermittelt werden konnte. Glutnester beschäftigten die Einsatzkräfte noch bis in die frühen Morgenstunden.

Im Einsatz waren das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), das Tanklöschfahrzeug aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), ein Rettungswagen sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr Mönchengladbach.

Einsatzleiter: Hauptbrandmeister Dirk Hermens

