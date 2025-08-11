Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Verkehrsunfall BAB 46 - Eine Person aus Fahrzeug befreit

BAB 46 Fahrtrichtung Düsseldorf, 11.07.2025, 07:02 Uhr (ots)

Am heutigen Morgen kam es auf der Bundesautobahn 46 in Fahrtrichtung Düsseldorf zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Sattelauflieger. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte ein Pkw mit dem Lkw. Durch den Aufprall wurde das Auto stark beschädigt, drehte sich und kam schließlich auf der mittleren Fahrspur zum Stillstand. Der Fahrer konnte das Fahrzeug glücklicherweise unverletzt und aus eigener Kraft verlassen. Die Beifahrerin hingegen war im deformierten Fahrzeug eingeschlossen und konnte sich nicht selbst befreien. Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr setzten hydraulisches Rettungsgerät ein, um die Frau aus dem Pkw zu befreien. Parallel übernahm der Rettungsdienst die medizinische Erstversorgung. Die Patientin wurde unter Begleitung eines Notarztes in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert.

Im Einsatz waren der Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), ein Rüstwagen aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), ein Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug, die Polizei sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr

