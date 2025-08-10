Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Verkehrsunfall zwischen zwei PKW

Mönchengladbach-Gladbach, 10.08.2025, 15:20 Uhr, Hohenzollernstraße (ots)

Am heutigen Nachmittag wurde die Feuerwehr zu einem Verkehrsunfall auf der Hohenzollernstrße alarmiert. Der Notruf erfolgte über ein im Fahrzeug vorhandenes E-Call System und wurde an die Leistelle der Feuerwehr übermittelt. Laut Meldung sollten zwei PKW verunfallt sein.

Vor Ort bestätigte sich den Einsatzkräften die Meldung. Durch den Rettungsdienst wurden drei verletzte Personen medizinisch versorgt und in umliegende Krankenhäuser transportiert. Weitere Maßnahmen der Feuerwehr waren nicht mehr nötig.

Im Einsatz waren der Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), ein Rüstwagen aus dem Technik- und Logistik Zentrum (Holt) , zwei Rettungswagen, das Notarzteinsatzfahrzeug sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter : Brandamtmann A. Flügel

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell