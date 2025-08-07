Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Verkehrsunfall auf der Asdonkstraße - eine Person verletzt

Mönchengladbach-Bettrath, 07.08.2025, 13:32 Uhr, Asdonkstraße (ots)

Am heutigen Nachmittag wurde der Leitstelle der Feuerwehr ein Verkehrsunfall auf der Asdonkstraße gemeldet. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte fanden diese einen verunfallten Pkw abseits der Fahrbahn vor. Nach ersten Erkenntnissen war die Fahrerin aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen. Dabei kollidierte sie mit einem Mast einer Telekommunikationsleitung sowie einer Straßenlaterne, bevor das Fahrzeug schließlich im angrenzenden Feld zum Stillstand kam. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr ermöglichten der Fahrerin ein sicheres und begleitetes Aussteigen aus dem Fahrzeug. Im Anschluss wurde sie durch den Rettungsdienst notfallmedizinisch versorgt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. Während der Rettungsmaßnahmen stellte die Feuerwehr den Brandschutz sicher, unterstützte den Rettungsdienst und sperrte die Asdonkstraße gemeinsam mit der Polizei. Die Straße musste für die Dauer des Einsatzes vollständig gesperrt werden.

Die Feuerwehr weist in diesem Zusammenhang auf die Bedeutung der Rettungsgasse hin: Auf mehrspurigen Straßen und Autobahnen gilt - Fahrzeuge auf der linken Spur fahren nach links, alle anderen nach rechts. Nur so können Rettungskräfte schnell und sicher zu Einsatzstellen gelangen.

Alarmierte Einsatzkräfte waren der Hilfeleistungslöschzug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), der Rüstwagen aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), ein Rettungswagen, ein Notarzt sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Jonas Günther

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell