FW-MG: Gartenlaubenbrand in Kleingartenanlage - zwei Lauben vollständig zerstört

Mönchengladbach-Venn, 10.08.2025, 00:08 Uhr, An den Holter Sportstätten (ots)

In der Nacht wurde die Feuerwehr zu einem Kleinbrand in einer Kleingartenanlage alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass eine Gartenlaube bereits in voller Ausdehnung brannte. Umgehend wurden weitere Einsatzkräfte nachalarmiert. Zunächst führten zwei Trupps unter Atemschutz eine Außenbrandbekämpfung mit C-Rohren durch, um die Flammen einzudämmen und einen sicheren Zugang zur Laube zu schaffen. Anschließend drangen die Kräfte in das Innere vor und löschten den Brand vollständig. Da sich das Feuer bereits in die Dachkonstruktion ausgebreitet hatte, waren zusätzliche Trupps erforderlich. Hierfür wurden erneut weitere Einsatzkräfte nachalarmiert. Die Nachlöscharbeiten gestalteten sich aufgrund der Bauweise und der Brandintensität aufwendig und dauerten entsprechend lange. Durch den Brand wurden zwei Gartenlauben vollständig zerstört. Personen kamen nicht zu Schaden. Alarmierte Einsatzkräfte waren der Hilfeleistungslöschzug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), das Tanklöschfahrzeug, ein Wechselladerfahrzeug mit dem Abrollbehälter Atemschutz und der Gerätewagen Einsatzstellenhygiene aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), die Einheiten Stadtmitte und Hardt der Freiwilligen Feuerwehr, ein Rettungswagen sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Jonas Günther

