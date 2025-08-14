PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Brandrauch in einer Wohnung

Mönchengladbach, 14.08.2025, 16:41 Uhr, Albertusstraße (ots)

Am heutigen Nachmittag wurde die Feuerwehr zu einem Gebäude für altengerechtes Wohnen alarmiert. Aufgrund von angebranntem Essen war eine Wohnung stark verraucht. Vor Eintreffen der Einsatzkräfte konnte eine Betreuungsperson die Bewohnerin aus der Wohnung in Sicherheit bringen. Die Frau wurde vom Rettungsdienst untersucht und vorsorglich in ein Krankenhaus transportiert. Einsatzkräfte konnten den Topf in einer Küchenspüle ablöschen. Die Wohnung wurde mit Lüftungsgeräten vom Brandrauch befreit. Der Schaden blieb auf die betroffene Wohnung begrenzt. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden. Die Albertusstraße war während des Einsatzes nicht befahrbar und es kam zu Verkehrsbehinderungen rund um den Adenauerplatz.

Im Einsatz waren der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), ein Löschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), ein Rettungswagen und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Rückfragen bitte an:

Stadt Mönchengladbach
Fachbereich 37 - Feuerwehr
Führungs- und Lagezentrum
Stockholtweg 132
41238 Mönchengladbach

Telefon: 02166/9989-0
Fax: 02166/9989-37729
E-Mail: leitstelle.feuerwehr@moenchengladbach.de
http://www.feuerwehr-mg.de/

