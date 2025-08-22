Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Ermittler suchen Radfahrer

Neuss (ots)

Weil der Fahrer eines Lieferdienstes am Donnerstag (21.08.), gegen 14:50 Uhr, unachtsam auf die Fahrbahn der Augustastraße im Stadionviertel getreten ist, kam es zum Zusammenstoß mit einem in Richtung Rheydter Straße fahrenden Radfahrer. Beide Männer stützten dabei zu Boden und verletzten sich nach ersten Erkenntnissen leicht. Nach einem kurzen Gespräch setzte der Radfahrer seinen Weg fort.

Nun suchen Ermittler den Fahrer des Rennrades. Er soll etwa 50 bis 55 Jahre alt gewesen sein.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Verkehrskommissariat 1 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

