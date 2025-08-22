Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Pedelecfahrerin wird bei Unfall schwer verletzt

Neuss (ots)

Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Kieler Straße / Mathias-Giesen-Straße wurde am Donnerstag (21.08.), gegen 12:10 Uhr, eine 37 Jahre alte Pedelecfahrerin schwer verletzt. Rettungskräfte transportierten die Frau aus Neuss zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Zuvor hatte eine 73 Jahre alte Autofahrerin die Kieler Straße in Richtung Mathias-Giesen-Straße befahren. Beim Abbiegen nach rechts missachtete die Frau aus Dormagen die Vorfahrt der von rechts kommenden Pedelecfahrerin. Die Neusserin geriet unter den Wagen und musste von Einsatzkräften der Feuerwehr befreit werden. Der Kreuzungsbereich wurde für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Verkehrskommissariat 1 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

