POL-NE: Kripo ermittelt nach Pkw Brand

Aus bislang unbekannten Gründen fing ein Pkw auf einem Parkplatz an der Gohrer Straße in der Nacht zu Freitag (22.08.) gegen 01:15 Uhr an zu Brennen.

Feuerwehr und Polizei konnten das Feuer löschen, ein Übergreifen auf eine angrenzende Hecke, Grünstreifen und ein weiteres Fahrzeug jedoch nicht verhindern.

Die Ermittlungen zur Brandursache hat das Kriminalkommissariat 11 übernommen.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder Tatverdächtigen geben können, werden gebeten sich unter der 02131 3000 oder per Mail an poststellle@rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

