POL-NE: Motorrad aus Tiefgarage entwendet

Neuss (ots)

Zwischen Montag (18.08.), circa 17:30 Uhr und Mittwoch (20.08.), circa 15:15 Uhr, entwendeten Unbekannte ein Motorrad aus einer Tiefgarage an der Körnerstraße in Neuss. Bei dem Motorrad handelt es sich um eine Ducati Multistrada mit dem Kennzeichen "NE-A 214".

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer Angaben zum Diebstahl oder Verbleib des Motorrads machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 oder unter der Mailadresse poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de bei der Polizei zu melden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

