Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
POL-NE: Motorrad aus Tiefgarage entwendet
Neuss (ots)
Zwischen Montag (18.08.), circa 17:30 Uhr und Mittwoch (20.08.), circa 15:15 Uhr, entwendeten Unbekannte ein Motorrad aus einer Tiefgarage an der Körnerstraße in Neuss. Bei dem Motorrad handelt es sich um eine Ducati Multistrada mit dem Kennzeichen "NE-A 214".
Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen.
Wer Angaben zum Diebstahl oder Verbleib des Motorrads machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 oder unter der Mailadresse poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de bei der Polizei zu melden.
