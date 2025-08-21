PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Autofahrerin wird bei Unfall schwer verletzt

POL-NE: Autofahrerin wird bei Unfall schwer verletzt
Grevenbroich (ots)

Am Donnerstag (21.08.) kam es auf der Landstraße 116 bei Frimmersdorf zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 28 Jahre alte Autofahrerin aus Bergheim schwer verletzt wurde. Die Frau war kurz vor 07:30 Uhr mit ihrem Wagen ungebremst auf ein liegengebliebenes Pannenfahrzeug aufgefahren.

Nach ersten Erkenntnissen war die Autofahrerin mit ihrem Peugeot 207 in Richtung Gustorf unterwegs, als sie auf Höhe der Erftstraße aus bislang unbekannten Gründen zu weit nach rechts von der Fahrspur abkam und auf den auf dem Seitenstreifen stehenden, unbesetzten Transporter auffuhr. Dessen Insassen hatten sich wie empfohlen, hinter der Leitplanke in Sicherheit gebracht. Sie blieben deswegen unverletzt.

Rettungskräfte transportierten die Fahrerin in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge wurden so schwer beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Einsatzkräfte der Feuerwehr und eine Kehrmaschine wurden wegen auslaufender Betriebsstoffe hinzugerufen. Abschleppdienste kümmerte sich schließlich um die Bergung der Wagen.

Zur Unfallaufnahme war die Landstraße 116 zwischen Provinzstraße und Kreisstraße 39 bis gegen 09:30 Uhr gesperrt. Es kam zu keinen nennenswerten Verkehrsbehinderungen.

Die weiteren Ermittlungen hat des Verkehrskommissariat 1 in Grevenbroich übernommen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

