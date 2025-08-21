Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Im Kreuzungsbereich touchiert - Unbekannter Fahrzeugführer gesucht

Meerbusch (ots)

Am Mittwoch (20.08.), gegen 17:40 Uhr, befuhr eine 32-jährige Meerbuscherin mit ihrem Pkw die Hauptstraße in Richtung Büttgen. An der Kreuzung Hauptstraße / L154 / Driescher Straße beabsichtigte sie nach links auf die L154 in Richtung Bismarckstraße einzufahren. Im Kreuzungsbereich touchiert die Meerbuscherin einen schwarzen Pkw, womöglich der Marke Audi, welcher von der Driescher Straße in Richtung Hauptstraße unterwegs war. Beide Fahrzeuge setzen die Fahrt fort.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen sowie den Fahrer des womöglich beschädigten Pkws. Es könnte ein Schaden an der linken Fahrzeugseite am Heckstoßfänger entstanden sein.

Zeugenhinwiese und Hinweise zum gesuchten Unfallbeteiligten nimmt die Polizei unter der 02131 3000 oder unter der Mailadresse poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegen.

Sollten Sie in einen Unfall verwickelt sein, dann appellieren wir an alle Verkehrsteilnehmer: Bleiben Sie ruhig, sichern Sie die Unfallstelle ab, tauschen Sie die erforderlichen Daten aus und informieren die Polizei. Sie sind Zeuge eines Unfalls geworden? Dann zögern Sie nicht, die Polizei zu kontaktieren. Diese ist für Sie 24/7 unter der Telefonnummer 02131 3000 oder im akuten Notfall unter der Notrufnummer 110 erreichbar. Hinweise nimmt die Polizei auch unter der Emailadresse poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell