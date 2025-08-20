Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unfallbeteiligter flüchtet nach Unfall zweier Radfahrer - Polizei sucht Zeugen

Neuss (ots)

Die Ermittler des Verkehrskommissariats 1 in Neuss suchen für eine genaue Rekonstruktion eines Zusammenstoßes zweier Radfahrer am Dienstag (20.08.) Zeugen und einen Unfallbeteiligten.

Gegen 15:15 Uhr befuhr eine 50-jährige Frau aus Neuss mit ihrem Fahrrad den Franz-Kellermann-Weg im Neusser Stadtgarten in Richtung Friedrichstraße. Aus einer Zuwegung fuhr nach ersten Erkenntnissen ein männlicher Fahrradfahrer und es kam zum Zusammenstoß der beiden.

Die Neusserin stürzte und verletzte sich dadurch. Sie wurde zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Nach der Kollision unterheilten sich die beiden noch kurz und dennoch entfernte sich der Mann mit der Begründung, er müsse seinen Ausweis holen. Er erschien jedoch nicht wieder.

Der unbekannte Radfahrer wird als 30-35 Jahre alt und etwa 170 Zentimeter groß beschrieben. Er habe kurze blonde Haare und eine schlanke Statur. Er soll mit einer Jeans und einem grünen T-Shirt bekleidet gewesen sein. Sein Fahrrad hatte offenbar keine Schutzbleche.

Zeugenhinwiese und Hinweise zum gesuchten Unfallbeteiligten nimmt die Polizei unter der 02131 3000 oder unter der Mailadresse poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegen.

