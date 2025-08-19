POL-NE: Schockbild warnt vor dem Baden im Rhein

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

Schockbild warnt vor dem Baden im Rhein

Rhein-Kreis Neuss

Die letzte Story

Seine Story ging noch online. Minuten später ging er in den Rhein. Heute bleibt sein Profil stumm. Keine neuen Fotos, keine Nachrichten, keine Zukunft. Er war jung, lebensfroh. Er hätte noch so viele Momente teilen können - Reisen, Freundschaften, ein ganzes Leben. Doch eine falsche Entscheidung am Rhein hat alles beendet. Das Foto ist fiktiv. Doch der Schmerz hinter solchen Geschichten ist real. Jeden Sommer verlieren wir Menschen an den Fluss. Wir erzählen ihre Geschichten - in der Hoffnung, dass sie nicht zur nächsten Schlagzeile werden müssen. Der Rhein ist kein Badegewässer. Er ist unberechenbar. Strömungen, Strudel, Sogwirkungen - unsichtbar, aber tödlich. Bitte unterschätzen Sie ihn nicht. Gehen Sie nicht ins Wasser. Machen Sie keine Mutprobe, kein spontanes Bad, keine kurze Abkühlung. Wir möchten keine Profile mehr sehen, die plötzlich verstummen. Der Rhein ist kein Ort zum Baden. Schützen Sie Ihr Leben - und das der Menschen, die auf Sie warten.

