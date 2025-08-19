PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Schockbild warnt vor dem Baden im Rhein

POL-NE: Schockbild warnt vor dem Baden im Rhein
  • Bild-Infos
  • Download

Rhein-Kreis Neuss (ots)

Die letzte Story

Seine Story ging noch online. Minuten später ging er in den Rhein. Heute bleibt sein Profil stumm. Keine neuen Fotos, keine Nachrichten, keine Zukunft. Er war jung, lebensfroh. Er hätte noch so viele Momente teilen können - Reisen, Freundschaften, ein ganzes Leben. Doch eine falsche Entscheidung am Rhein hat alles beendet. Das Foto ist fiktiv. Doch der Schmerz hinter solchen Geschichten ist real. Jeden Sommer verlieren wir Menschen an den Fluss. Wir erzählen ihre Geschichten - in der Hoffnung, dass sie nicht zur nächsten Schlagzeile werden müssen. Der Rhein ist kein Badegewässer. Er ist unberechenbar. Strömungen, Strudel, Sogwirkungen - unsichtbar, aber tödlich. Bitte unterschätzen Sie ihn nicht. Gehen Sie nicht ins Wasser. Machen Sie keine Mutprobe, kein spontanes Bad, keine kurze Abkühlung. Wir möchten keine Profile mehr sehen, die plötzlich verstummen. Der Rhein ist kein Ort zum Baden. Schützen Sie Ihr Leben - und das der Menschen, die auf Sie warten.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Alle Meldungen Alle
  • 19.08.2025 – 14:51

    POL-NE: Polizei warnt vor Lachgaskonsum

    Rhein-Kreis Neuss (ots) - Ein Auftrag der Polizei ist es, die Verkehrstüchtigkeit der Verkehrsteilnehmenden zu überprüfen und die Verkehrssicherheit zu erhöhen. In regelmäßigen Kontrollen achten die Polizisten dabei auch auf vorherigen Alkohol- und Drogenkonsum. Vermehrt stellen die Beamten jedoch auch einen möglichen Konsum von Lachgas fest. Auch wenn der Verkauf von Lachgas in einigen Städten bereits verboten ...

    mehr
  • 19.08.2025 – 13:57

    POL-NE: Digitaler Elternabend für die Klassen 1 und 2 zum Thema "Sicherer Schulweg"

    Rhein-Kreis-Neuss (ots) - Zum Schulanfang laden die Polizei Köln und Polizei im Rhein-Kreis-Neuss am kommenden Montag (25.08) zu einem digitalen Elternabend zum Thema "Sicherer Schulweg" ein. Daher verweisen wir an dieser Stelle auf die Pressemitteilung der Polizei Köln. Hier die Pressemitteilung lesen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/6099800 ...

    mehr
  • 19.08.2025 – 10:29

    POL-NE: Holzbalken geraten in Brand

    Neuss (ots) - Feuerwehr und Polizei rückten am Dienstag (19.08.), gegen 00:30 Uhr, zu einem Mehrfamilienhaus an der Kölner Straße im Augustinusviertel aus. Auf der Gebäuderückseite waren aus bislang unbekannten Gründen an die Hauswand angelehnte Holzbalken in Brand geraten. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten die Flammen. An dem Gebäude entstand leichter Sachschaden. Zur Schadenshöhe kann die Polizei derzeit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren