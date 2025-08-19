Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Holzbalken geraten in Brand

Neuss (ots)

Feuerwehr und Polizei rückten am Dienstag (19.08.), gegen 00:30 Uhr, zu einem Mehrfamilienhaus an der Kölner Straße im Augustinusviertel aus. Auf der Gebäuderückseite waren aus bislang unbekannten Gründen an die Hauswand angelehnte Holzbalken in Brand geraten.

Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten die Flammen. An dem Gebäude entstand leichter Sachschaden. Zur Schadenshöhe kann die Polizei derzeit keine Auskunft geben. Personen wurden bei dem Vorfall nicht verletzt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 11 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

