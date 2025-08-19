Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrüche in Neuss und Dormagen

Bild-Infos

Download

Neuss / Dormagen (ots)

Am Montag (18.08.) konnte ein Zeuge gegen 14:25 Uhr Geräusche an einem Reihenhaus am Hubertusweg vernehmen. Unbekannte hatten nach ersten Erkenntnissen die Haustür aufgehebelt. Ob etwas entwendet wurde, ist Teil der Ermittlungen.

Ebenfalls am Montag, zwischen 10:30 Uhr und 14:30 Uhr, verschafften sich Unbekannte nach ersten Ermittlungen über die Haustür Zutritt zu einem Reihenhaus am Rotdornweg. Die Tatverdächtigen durchsuchten mehrere Räume. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet.

In Dormagen kam es am Montag, zwischen 14:05 Uhr und 15:15 Uhr, zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Sperlingstraße. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die Tatverdächtigen durch Aufhebeln der Eingangstür Zutritt zu dem Haus. Es wurde Schmuck entwendet.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Die Polizei berät Eigentümer und Mieter kostenlos zum Thema Einbruchschutz. Vielfach lassen sich Einbrüche durch technische Sicherungsmaßnahmen wirkungsvoll verhindern. Bei den Beratungen werden auch Tipps zum sicherheitsbewussten Verhalten gegeben. So ist es bereits mit einfachen Mitteln möglich, sein Haus oder seine Wohnung auch bei Abwesenheit bewohnt aussehen zu lassen und damit das Einbruchsrisiko deutlich zu senken. Interessenten werden ebenfalls gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden. .

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell