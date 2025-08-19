PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrüche in Neuss und Dormagen

POL-NE: Einbrüche in Neuss und Dormagen
  • Bild-Infos
  • Download

Neuss / Dormagen (ots)

Am Montag (18.08.) konnte ein Zeuge gegen 14:25 Uhr Geräusche an einem Reihenhaus am Hubertusweg vernehmen. Unbekannte hatten nach ersten Erkenntnissen die Haustür aufgehebelt. Ob etwas entwendet wurde, ist Teil der Ermittlungen.

Ebenfalls am Montag, zwischen 10:30 Uhr und 14:30 Uhr, verschafften sich Unbekannte nach ersten Ermittlungen über die Haustür Zutritt zu einem Reihenhaus am Rotdornweg. Die Tatverdächtigen durchsuchten mehrere Räume. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet.

In Dormagen kam es am Montag, zwischen 14:05 Uhr und 15:15 Uhr, zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Sperlingstraße. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die Tatverdächtigen durch Aufhebeln der Eingangstür Zutritt zu dem Haus. Es wurde Schmuck entwendet.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Die Polizei berät Eigentümer und Mieter kostenlos zum Thema Einbruchschutz. Vielfach lassen sich Einbrüche durch technische Sicherungsmaßnahmen wirkungsvoll verhindern. Bei den Beratungen werden auch Tipps zum sicherheitsbewussten Verhalten gegeben. So ist es bereits mit einfachen Mitteln möglich, sein Haus oder seine Wohnung auch bei Abwesenheit bewohnt aussehen zu lassen und damit das Einbruchsrisiko deutlich zu senken. Interessenten werden ebenfalls gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden. .

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Alle Meldungen Alle
  • 18.08.2025 – 12:09

    POL-NE: E-Scooter-Fahrer wird bei Unfall schwer verletzt

    Korschenbroich (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Hindenburgstraße wurde ein Jugendlicher aus Korschenbroich am Freitag (15.08.), gegen 20:10 Uhr, schwer verletzt. Rettungskräfte transportierten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der 15 Jahre alte Fahrer eines E-Scooters war auf der Hindenburgstraße in Richtung Bahnhof unterwegs, als er vom Auto eines 67 Jahre alten Mannes aus Korschenbroich ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 12:06

    POL-NE: Küche gerät in Brand

    Korschenbroich (ots) - Am Freitag (15.08.), gegen kurz vor 19:00 Uhr, kam es an der Konrad-Adenauer-Straße in Kleinenbroich zum Vollbrand einer Küche. Vier Personen atmeten bei Löschversuchen Rauchgase ein und verletzten sich dadurch leicht. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte die Wohnungsinhaberin beim Kochen das Essen unbeaufsichtigt auf dem Herd stehen lassen, um im Garten nach ihrer Tochter zu sehen. Als die Frau in die Küche zurückkehrte, stand diese ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren