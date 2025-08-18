PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: E-Scooter-Fahrer wird bei Unfall schwer verletzt

Korschenbroich (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Hindenburgstraße wurde ein Jugendlicher aus Korschenbroich am Freitag (15.08.), gegen 20:10 Uhr, schwer verletzt. Rettungskräfte transportierten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Der 15 Jahre alte Fahrer eines E-Scooters war auf der Hindenburgstraße in Richtung Bahnhof unterwegs, als er vom Auto eines 67 Jahre alten Mannes aus Korschenbroich erfasst wurde.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei, hatte der Autofahrer zunächst beabsichtigt, von einer Parkfläche rückwärts auf die Fahrbahn zu fahren. Als er den E-Scooter-Fahrer bemerkte, wollte er diesem die ungehinderte Durchfahrt ermöglichen und fuhr wieder vorwärts. Dabei verlor er die Kontrolle über seinen Wagen und überfuhr den Jugendlichen sowie ein Verkehrszeichen. Ersthelfer zogen den Schwerverletzten unter dem Fahrzeug hervor.

Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Autofahrer einen Wert von rund einem Promille. Der Führerschein des Korschenbroicher wurde beschlagnahmt.

Die weiteren Ermittlungen hat das Verkehrskommissariat 1 übernommen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

