Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Küche gerät in Brand

Korschenbroich (ots)

Am Freitag (15.08.), gegen kurz vor 19:00 Uhr, kam es an der Konrad-Adenauer-Straße in Kleinenbroich zum Vollbrand einer Küche. Vier Personen atmeten bei Löschversuchen Rauchgase ein und verletzten sich dadurch leicht.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte die Wohnungsinhaberin beim Kochen das Essen unbeaufsichtigt auf dem Herd stehen lassen, um im Garten nach ihrer Tochter zu sehen. Als die Frau in die Küche zurückkehrte, stand diese bereits in Flammen.

Mehrere Familienmitglieder und ein Nachbar versuchten noch erfolglos, den Brand mit mehreren Eimern Wasser und einem Gartenschlauch zu löschen. Schließlich brachten sie sich in Sicherheit und flüchteten ins Freie.

Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten die Flammen. Das Haus ist aufgrund der Rauchgase derzeit unbewohnbar. Zur Höhe des Schadens kann die Polizei derzeit keine Angaben machen.

Die weiteren Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat 11 übernommen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

