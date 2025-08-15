PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verfärbung des Rheins

Dormagen (ots)

Aktuell (15.08.) kommt es zu mehreren Anrufen bei der Polizei, da besorgte Bürgerinnen und Bürger im Bereich Dormagen und Neuss eine Verfärbung des Rheins erkennen.

Mitarbeiter der Kreispolizeibehörde, der Wasserschutzpolizei und der Feuerwehr haben sich dieses angesehen.

Die Verfärbung entsteht aufgrund einer Reaktion des Wassers mit Eisenoxid.

Eine Gefahr für Umwelt und Menschen besteht aktuell nicht.

Die zuständigen Behörden haben Kenntnis und kümmern sich.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Alle Meldungen Alle
  • 14.08.2025 – 23:47

    POL-NE: Radfahrer wird bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

    Neuss-Meerbusch (ots) - Am Donnerstag (14.08.), gegen 11:45 Uhr, kam es auf der Düsseldorfer Straße in Büderich zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 63 Jahre alter Radfahrer aus Meerbusch lebensgefährlich verletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der Radfahrer in Richtung Moerser Straße unterwegs. Auf Höhe einer Tankstelle fuhr der Mann vom Gehweg ...

    mehr
  • 14.08.2025 – 10:23

    POL-NE: Mit rund zwei Promille aber ohne Führerschein über die rote Ampel

    Neuss (ots) - Ein 50 Jahre alte Autofahrer aus Neuss hat am Donnerstag (14.08.), gegen kurz vor 03:00 Uhr, mit seinem schwarzen BMW X3 eine rote Ampel an der Autobahnausfahrt Neuss-Norf / Norfer Straße überfahren. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann keinen Führerschein hat und sein Atem nach Alkohol riecht. Ein Test ergab einen Wert ...

    mehr
  • 13.08.2025 – 09:48

    POL-NE: Brand am Feuerbachweg

    Neuss (ots) - Am Dienstagvormittag (12.08.) gegen 9:00 Uhr brach an einem Mehrfamilienhaus am Feuerbachweg in Norf ein Brand aus. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei entstand das Feuer auf dem Balkon einer 42-jährigen Wohnungsinhaberin durch deren fahrlässigen Umgang mit einer Zigarettenkippe. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschte den Brand. Durch Rauchgase und Hitze wurden Teile der Hausfassade sowie ein Fenster der betroffenen Wohnung beschädigt. Die Polizei kann ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren