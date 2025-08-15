Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verfärbung des Rheins

Dormagen (ots)

Aktuell (15.08.) kommt es zu mehreren Anrufen bei der Polizei, da besorgte Bürgerinnen und Bürger im Bereich Dormagen und Neuss eine Verfärbung des Rheins erkennen.

Mitarbeiter der Kreispolizeibehörde, der Wasserschutzpolizei und der Feuerwehr haben sich dieses angesehen.

Die Verfärbung entsteht aufgrund einer Reaktion des Wassers mit Eisenoxid.

Eine Gefahr für Umwelt und Menschen besteht aktuell nicht.

Die zuständigen Behörden haben Kenntnis und kümmern sich.

